Le conseil communal de Beloeil a approuvé le renouvellement des conventions passées avec deux organismes dans le cadre de la collecte des déchets textiles ménagers. "Ces deux firmes sont déjà à l’ouvre dans notre commune", a précisé le bourgmestre, Luc Vansaingèle.

Il s’agit d’une part de l’ASBL Terre, à savoir des bulles situées sur le parking de l’Intermarché de Quevaucamps, rue du Brugnon et d’autre part de la SA CURITAS, dont les bulles sont installées sur le parking de la superette John et Nathalie, rue d’Ath,77 à Beloeil et à la station Total, rue Grande, 175 à Basècles.

Il ne s'agit pas de déposer tout et n'importe quoi. Il y a des règles à respecter. Les indications figurent d'ailleurs sur les bulles. Il faut savoir que la collecte des textiles usagés en porte-à-porte ou par le biais de points d’apports volontaires autres que les parcs à conteneurs est subordonnée à la conclusion préalable d’une convention entre le collecteur et la commune sur le territoire de laquelle la collecte est opérée. Le point n’a posé aucun problème.