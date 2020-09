Le comité de la Ducasse de Beloeil annonce avec regrets et à travers un communiqué l’annulation des festivités. Les géants ne sortiront pas en ce premier week-end de septembre.

"C’est le cœur lourd et rempli d’émotions que le comité a pris la décision d’annuler sa 40e édition qui devait se dérouler ces 4,5 et 6 septembre. Pour organiser cet événement annuel, le comité travaille d’arrache-pied, durant toute l’année, pour financer et offrir à Beloeil un week-end festif et folklorique. Malheureusement, la situation sanitaire a chamboulé tout le programme. Après plusieurs mois de réflexion et de tentatives, avec un programme réduit qui avait même été envisagé, le comité a finalement dû se résigner à annuler l’entièreté des festivités. Une Ducasse ne s’improvise pas en quelques semaines. C’est un événement qui impose l’investissement de l’ensemble de ses membres pendant une année complète. Sans toutes les activités préalables comme soirées, soupers et marche Adeps et surtout sans le soutien de nos sponsors - que nous soutenons à notre tour comme nous le pouvons dans cette situation - financer une telle festivité relève de l’impossible. Il en est de même en ce qui concerne la santé de nos bénévoles, nos amis, nos familles, nos groupes folkloriques et musicaux et surtout de notre public, sans qui notre Ducasse ne vivrait pas. La sécurité sanitaire est impossible à garantir. Au travers de ce message, nous voulons aussi marquer notre soutien à l’ensemble des comités régionaux qui ont également été dans l’obligation d’annuler leurs évènements. Nous souhaitons également aussi faire part à toutes les personnes qui nous soutiennent depuis de très nombreuses années que ce n’est que partie remise et que nous travaillons déjà à une édition 2021 qui n’en sera que plus belle !"