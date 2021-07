Dans le cadre de la série historique "La Guerre des Trônes, la véritable histoire de l’Europe" (saison 5) diffusée sur France 5 et présentée par Bruno Solo, un tournage est prévu dans l’enceinte du château de Beloeil. Il aura lieu entre le 18 et le 31 août. La production recherche des comédiens et des figurants pour jouer dans cette série d'époque qui se déroule pendant le règne de Louis XV, entre passions et ambitions. Les candidatures sont à envoyer sur castingtrones5@gmail.com

Il faut mettre en objet BELOEIL + AGE avec les infos suivantes : nom/prénom, âge, lieu de résidence, deux photos en couleur (une en portrait et une en pied) et une bande-démo si possible. Les candidat(e)s ne doivent pas hésiter non plus à détailler leurs références (CV artistique, expériences cinéma/théâtre…).