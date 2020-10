Luc Vansaingèle, bourgmestre de Beloeil âgé de 65 ans, était en attente du résultat de son test Covid. Malheureusement, il est détecté positif.

"J’avais été testé une première fois mercredi dernier et j’étais négatif. Je me suis fait retester et là, le résultat est positif. Je m’y attendais puisque je ne me suis pas senti en forme pendant plusieurs jours. Ici, mon état de santé s’améliore nettement et j’espère pouvoir reprendre le chemin de la commune lundi. L’administration communale, en raison de plusieurs cas positifs au niveau du personnel, a été fermée en cette fin de semaine pour justement pouvoir désinfecter les locaux. Si j’ai un message à faire passer, c’est que chacun se protège au maximum, c’est important", souligne Luc Vansaingèle.