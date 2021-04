Il y a deux semaines, nous avions fait état de la situation de Mamahou, un chat qui avait reçu du plomb dans la tête alors qu’il se promenait aux environs de l’ancien hôpital de Beloeil. Priscilla Daumerie, qui réside rue d’Ath à Beloeil, avait retrouvé son chat blessé et pensait d’abord qu’il s’était fait écraser. Or, elle a ensuite compris qu’on lui avait tiré dessus. Mamahou avait été hospitalisé et placé sous oxygène et sous morphine. En plus, il semblait avoir été tabassé.

Les dernières nouvelles de Mamahou sont à la fois tristes et rassurantes, comme nous l’a expliqué Priscilla.

"Malheureusement, après la dernière visite chez le vétérinaire, le verdict est tombé. Il est aveugle d’un côté et au niveau de sa respiration, il a encore quelques difficultés. Pour le reste, il va beaucoup mieux."

Mamahou avait pu regagner son foyer quelques jours après les faits et s’en est donc sorti. Néanmoins, pour Priscilla, les questions demeurent.

"Concernant l’auteur, je n'ai toujours pas de nouvelles. J’ai mis des affiches dans les lieux les plus connus de Beloeil afin d’obtenir des informations, mais rien n'est venu à mes oreilles jusqu’à présent."