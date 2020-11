Année difficile aussi, on s’en doute, pour les commerçants locaux, à Beloeil comme ailleurs. Après le confinement du premier semestre, l’opération annuelle Commerce local en Fête s’annonçait comme une forme de relance pour les commerces de proximité dans la cité des princes, mais la seconde vague est arrivée.

Néanmoins, la volonté était de maintenir l’opération et une cinquantaine de commerçants ont marqué leur souhait d’intégrer l’initiative. Pour certains établissements, les achats en présentiel ne sont plus autorisés et les commerçants locaux ont donc dû se réinventer avec la mise en place d’un service d’achats à emporter, à livrer ou à réserver via les réseaux sociaux. Il est donc toujours possible de profiter du savoir-faire et des produits des commerçants locaux.

Cette fois, l’opération Commerce local en Fête se déroulera jusqu’au 31 janvier. Le principe des cartes de fidélité est abandonné et laisse place à la remise d’un billet à gratter, gagnant ou non, par le commerçant à son client pour tout achat de minimum 5 €. Si le billet est gagnant, il donnera droit à l’un des tirages mensuels avec à la clé un lot offert par le commerçant lui-même où le billet aura été tiré au sort.

Un tirage final aura lieu à la fin de l’opération et rassemblera les billets de tous les commerces qui participent à l’action, avec à gagner, pour les plus chanceux, des city-trips, des week-ends gastronomiques et des paniers garnis de produits provenant d’établissements locaux.

Retrouvez la liste complète des participants sur la page Facebook Beloeil Economie locale et sur le site internet de la commune de Beloeil : www.beloeil.be dans l’onglet économie.

Concours Lumières sur la Cité Princière

Les habitants seront mis en lumière aussi à travers le concours Lumières sur la Cité Princière, pour lutter contre la morosité ambiante. Chacun pourra ainsi mettre de la gaieté au niveau de son habitation et dans son village en plaçant des décorations de fin d’année. Il y a également des cadeaux à remporter !

Vous pouvez vous s’inscrire jusqu’au 30 novembre en envoyant un mail à christine.breuse@beloeil.be ou par téléphone au 069/44.69.09 en spécifiant vos prénom, nom, adresse et téléphone. Un jury passera à plusieurs reprises entre le 1er et le 31 décembre afin d’admirer les décorations sur les façades de chaque bâtiment participant et de désigner les lauréats du concours. Ces derniers pourront remporter des paniers garnis de produits locaux.