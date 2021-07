Dans le cadre de la période Covid, le conseil communal de Beloeil s’est tenu en visioconférence ces derniers mois. Pierre Marie Sprockeels (Cap Beloeil) s’attend à une reprise en présentiel à la rentrée mais souligne que la tenue du conseil communal par visio-conférence a suscité un certain intérêt auprès de la population et qu’il serait bon que les diffusions se poursuivent.

"Quelles sont les intentions de la commune concernant les diffusions en direct ? Les séances diffusées sur les réseaux sociaux suscitent plus d’intérêt que l’assistance physique aux conseils communaux. Au niveau de la participation citoyenne, c’est un élément important, me semble-t-il. Si la commune dit que ce n’est pas dans ses moyens, ne peut-on pas trouver des alternatives ? Notre groupe propose d’encadrer et d’assumer ces mesures pour permettre aux personnes qui assistent physiquement aux conseils communaux de pouvoir les filmer et les diffuser. C’est tout à fait faisable et sans grands frais."

La réponse est venue du bourgmestre, Luc Vansaingèle (PS). "La diffusion sur les réseaux sociaux est prévue au moins jusqu’à la fin du mois de septembre. Ça nous laisse du temps pour réfléchir à des solutions. Il y a des questions d’ordre financier à évaluer. Maintenant, devra-t-on maintenir la distanciation ? Si c’est le cas, on ne pourra pas réintégrer la salle de Basècles et il faudra migrer vers la salle du centre culturel. Avec du matériel fixe, léger, amovible ? Il faut répondre à toutes ces questions. C’est prématuré de prendre une décision. On y viendra en temps utile. Le collège ne s’est pas encore penché sur le sujet."