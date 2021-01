On se souviendra qu’il y a deux ans, à l’instar de Charles Duchemin (Louis de Funès) dans le film de Claude Zidi, le président du CPAS de Beloeil, Christian Vandeputte, s’était mué en enquêteur averti. Il souhaitait tester la qualité des repas livrés à domicile. Il avait ainsi commandé des repas pendant une semaine tout à fait incognito afin de pouvoir par la suite suggérer des pistes d’amélioration. Une démarche qui se voulait constructive.

Depuis, du chemin a été parcouru et le président du CPAS entend bien faire en sorte que ce service soit utilisé de plus en plus. Pour rappel, les repas sont livrés à domicile chez les particuliers mais également dans les écoles et les crèches et sont aussi distribués aux résidents du home.

"C’est un service qui est assuré tous les jours, indique-t-il. Le samedi, nous livrons également les repas pour le dimanche. Nous intervenons auprès des habitants de Beloeil qui, pour des raisons financières, médicales ou sociales, doivent recourir à une aide extérieure pour assurer la confection de leurs repas. Le menu se compose au quotidien d’un potage, d’un plat consistant, à savoir viande, volaille ou poisson, avec toutes les garnitures qui accompagnent et d’un dessert."

La volonté, assure Christian Vandeputte, est d’améliorer encore et toujours la qualité du service. "Notamment avec des produits frais et de saison, en sachant parfaitement que sur le plan nutritionnel, c’est extrêmement important pour toutes ces personnes. Raison pour laquelle nos menus sont élaborés tous les mois par le chef de cuisine avec l’aide d’une diététicienne. L’extension de notre maison de repos, notamment l’extension de la cuisine avec une légumerie, va nous permettre de travailler beaucoup plus avec nos producteurs et artisans locaux, ce qui rendra les choses encore plus savoureuses. Le prix est de 7 € maximum pour une personne et de 12 € pour un couple."

Pour tout renseignement complémentaire sur le service : 069/55 38 40 (extension 1).