La devise de tous les Lions Club, c’est servir, avec l’objectif d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, les Lions ont mené une opération visant à récolter des vélos pour qu’ils soient ensuite redistribués vers celles et ceux qui en ont besoin, notamment et surtout les enfants.

C’est depuis le château de Rameignies, propriété d’Arnold De Muynck, que la distribution concernant le Lions Club de Beloeil a été réalisée, ceci dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

La cérémonie rassemblait des personnes de Beloeil, Bernissart, Leuze et Péruwelz qui, de par leurs fonctions et activités, ont œuvré au repérage des familles et associations de la région pour lesquelles ces vélos seront les bienvenus.

Jean-Pierre Mouton, gouverneur du District 112 D et Joseph D’Huyvetter, premier vice-gouverneur du 112 D, étaient de la partie aussi pour féliciter le Lions de Beloeil. Et pour cause.

"En Wallonie, Beloeil figure sur la première marche au niveau de la récolte avec 79 petits vélos, a expliqué Eric Vermeire, président du Lions de Beloeil. Les vélos ont été répartis entre plusieurs institutions de notre région, à savoir la Termitière heureuse à Quevaucamps, la vélothèque de Beloeil, le plan de mobilité de Leuze, le CPAS de Beloeil, le CPAS de Péruwelz et aussi une famille d’Harchies."

Les responsables de ces organismes étaient présents afin de prendre possession des vélos qui serviront aussi bien à des enfants en bas âge qu’à des adolescents. En réalité, le Lions recherchait surtout des vélos de 12 à 24 pouces tandis que des vélos en moins bon état étaient aussi les bienvenus pour les pièces.

Christian Vandeputte, président du CPAS de Beloeil, a pris la parole pour remercier les représentants du Lions Club de Beloeil. "Notre projet de vélothèque sur Beloeil n’en est qu’à ses balbutiements mais ces vélos seront d’un précieux apport. Ils serviront aux jeunes dans le cadre des loisirs mais aussi pour se rendre en milieu scolaire par exemple. Grâce à ce projet du Lions, nous allons faire des heureux parmi les enfants et les familles."