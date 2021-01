L’office du tourisme de Beloeil annonce que le parc du château est ouvert tous les samedis et dimanches de 13 heures à 17 heures.

Pour rendre votre promenade encore plus attractive, l’office du tourisme vous invite à télécharger l’application PAJAWA (Parcs et Jardins de Wallonie ). Vous serez guidés dans le parc et bénéficierez d’une carte ainsi que d’un audio-guide. Une version est même disponible pour les enfants.

Rendez-vous aussi sur Internet via https://www.pajawa.be/.../parc.../parc-du-chateau-de-beloeil