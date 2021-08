À la rubrique des marchés publics, le conseil communal de Beloeil a adopté le point concernant les revêtements de protection de sol pour les salles sportives. Ce marché est estimé à 28 943,20 € TVAC, à savoir 16 649,60 € pour le revêtement de protection au hall de Basècles et 12 293,60 € pour le gymnase de Stambruges.

Contacté, l’échevin des sports, Anthony Basilico (L’Essentiel), a justifié l’achat de ces fournitures. “Nos salles de sport accueillent de temps en temps de gros événements extérieurs à la vie des clubs et qui nécessitent des infrastructures assez importantes, souligne l’échevin. C’est notamment le cas avec le SPHO lors du jogging des Marbriers. Nous attendons par exemple une grosse randonnée VTT en décembre. Lors de ces événements, il faut poser des rouleaux sur le parquet afin d’éviter d’endommager le sol. Or, les dérouler et les remettre en place ensuite n’est pas évident. C’est pourquoi nous avons fait l’acquisition de tapis avec des enrouleurs, quelque chose de plus professionnel.”

Par ailleurs, l’échevin annonce aussi que l’installation de détecteurs de CO2 dans les salles de Basècles et de Stambruges est effective. C’est devenu une obligation. “Ils ont été installés au niveau des deux cafétérias”, précise Anthony Basilico.