Comme d’autres secteurs, le tourisme a quelque peu trinqué ces derniers mois, mais certainement pas au point de sombrer dans une inactivité déprimante, au contraire. A Beloeil par exemple, la période pour le moins particulière que nous vivons a été mise à profit pour repenser l’offre touristique.

"On se réinvente, avec pour objectif de sortir un peu de sa zone de confort, confie ainsi Sébastien Arena, président de l’office de tourisme de Beloeil. Nous avons souhaité apporter un souffle nouveau en adaptant notre stratégie."

Comment ? L’équipe de l’office de tourisme est partie d’un constat : Beloeil possède un riche patrimoine naturel et industriel. "Le château et l’archéosite demeurent nos partenaires, mais nous pouvons aussi tabler sur l’engouement de plus en plus prononcé du public pour les balades", indique Sébastien Arena.

Dans un premier temps, il s’agissait de rafraichir l’offre existante, de reprendre les balades et de les proposer en format numérique via QR code. "Dans un second temps, nous avons voulu élargir le spectre des circuits. Courant de l’été, trois nouveaux circuits seront mis sur pied. Des circuits pérennes, qui seront donc tout le temps à l’affiche."

Le premier circuit démarrera du kiosque de Quevaucamps pour une découverte de plusieurs points d’intérêt du village à travers ses piedsentes. "Nous pouvons compter sur la collaboration des Amis de la nature de Basècles et sur l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Beloeil", détaille Sébastien Arena.

Le deuxième circuit aura la Mer de Sable comme point de départ et s’adressera plus aux familles. "Le service des affaires sociales a été impliqué dans le projet à travers un livret de jeux avec rébus et devinettes."

Enfin, le troisième circuit s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec le parc naturel des plaines de l’Escaut. "Le PNPE a lancé les aventures de Salix, un personnage qui sera bientôt actif dans les différentes entités faisant partie du parc naturel. Les familles pourront, à travers un carnet de jeux, suivre ses pérégrinations du côté du village d’Aubechies. Nous avons globalement souhaité apporter un aspect ludique à nos balades", assure le président de l’OT de Beloeil.

Communication renforcée

Faire connaître Beloeil, ses villages et son patrimoine passe aussi par une communication renforcée. "Le but est de rayonner au-delà du territoire de Beloeil, poursuit Sébastien Arena. Nous sommes déjà de plus en plus actifs sur Instagram, TikTok ou Facebook et nous allons aussi lancer notre propre site Internet au niveau de l’office de tourisme, dans un format adapté au smartphone également. Nous veillerons à proposer un contenu qualitatif et à l’alimenter régulièrement."

Ce n’est pas tout. Afin de mettre encore plus le potentiel touristique de Beloeil en avant, l’idée est de créer des pôles informatifs au sein de l’entité. "Ce sera le cas au niveau de l’établissement Horeca situé à la Mer de Sable. Le week-end, en juillet et août, un bureau éphémère de l’OT y sera établi et des étudiants dévoileront aux touristes nos offres en matière de parcours."

Dans un autre style, l’OT avait un projet qui a dû être postposé en raison du Covid : une chasse aux Horcruxes. "Il s’agit d’un partenariat avec la société Poudlard plus qu’une maison, précise le président de l’OT. C’est une chasse au trésor en équipe sur le thème d’Harry Potter. Les gens se baladeront dans Stambruges et devront trouver les Horcruxes, à savoir les morceaux d’âme du personnage maléfique Voldemort, grâce à une application proposée par cette société. Une occasion de découvrir Stambruges sous un autre angle."

Pour résumer la stratégie de l’office, Sébastien met d’abord en avant l’accent sur une communication moderne et intergénérationnelle. "Nos autres objectifs : augmenter nos services car la demande touristique change, continuer à tabler sur des collaborations internes et externes et proposer des balades pérennes."

Par ailleurs, des visites virtuelles du château seront aussi proposées en live Facebook.