Pour l’opposition, les mesures ne vont pas assez loin.

Après avoir décidé la compensation des pertes de recettes pour les pouvoirs locaux qui renoncent à appliquer en 2021 leurs taxes et/ou redevances dans les secteurs notamment de l’Horeca, des ambulants et des forains, le Gouvernement wallon a alloué une enveloppe supplémentaire de 17 millions afin de compenser en tout ou partie les recettes des communes et Provinces qui allégeront leur fiscalité en faveur de tout autre secteur qui aura subi et subit encore les effets de la crise par un arrêt complet ou partiel de ses activités.

Michel Dubois (Bel’Elan), échevin des finances, a fait le point sur les taxes et redevances concernées par cette nouvelle circulaire pour la commune de Beloeil.