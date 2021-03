La culture trouve toujours le moyen de se faire entendre. C’est le cas à Beloeil, avec la préparation de l’exposition Reflets de Société qui prolonge en réalité les 40 dernières années du fameux Salon d’Ensemble. Du 2 au 16 mai se tiendra donc le nouveau concept d’exposition du foyer culturel de Beloeil.

"Dans ce cadre, nous lançons un appel aux artistes qui seraient intéressés d’exposer des réalisations, explique Valentin Wery, animateur au foyer culturel. L'idée est de permettre aux artistes issus de plusieurs disciplines d'exposer dans différents types de lieux de l’entité."

Le projet Reflets de Société est né de l’idée de renouveler l’événement du Salon d’Ensemble traditionnel du foyer culturel de Beloeil. Cette année, le centre culturel Jean Degouys de Quevaucamps ne peut pas accueillir les œuvres comme de coutume et l’équipe du foyer a décidé de pousser les portes de divers lieux publics et privés de l’entité de Beloeil.

"Comme des commerces et des écoles, poursuit Valentin Wery. L’objectif est d’y exposer des œuvres d’arts visuels que des artistes proposeront. Lorsque l’œuvre s’y prête, il y aura également la possibilité d’exposer dans l’espace public en extérieur."

Le thème Reflets de Société donne l’occasion aux participants de transmettre un message, de lancer un coup de gueule ou tout simplement d’interpréter cette thématique à leur manière.

"Un jury sera présent pendant cette exposition afin de juger les œuvres et attribuer un prix à celles qui se seront démarquées, précise Valentin. Les prix seront de 100 € pour le troisième et de 200 € pour le deuxième. Le premier, lui, recevra 300 € et il aura également l’opportunité d’être exposé gratuitement pendant un mois au centre culturel Jean Degouys, à l’intérieur ou en extérieur, lorsque celui-ci rouvrira ses portes au public."

C’est l’occasion pour le foyer culturel de Beloeil de retravailler avec des artistes après l’annulation du Salon d’Ensemble 2020.

Les artistes intéressés peuvent envoyer un mail sur valentin@culture-beloeil.be. L’appel s’adresse à tous types d’artistes proposant des réalisations en arts visuels (peinture, photographie, graffitis, arts numériques, land art …). La date limite pour envoyer sa candidature est le 1er avril.

Infos aussi au 069/57 63 87.