Charlie, la mascotte des bibliothèques communales de Beloeil, vous annonce l’arrivée des bibliothèques de l’entité sur Instagram.

Sur les sites de Basècles, Beloeil et Quevaucamps, les bibliothèques communales, en plus de proposer des ouvrages, organisent régulièrement ateliers et rencontres littéraires. Si vous aimez lire, vous le savez.

L’objectif des bibliothèques est de chercher constamment le contact avec les lecteurs. Cette démarche passe aussi par l’utilisation de canaux modernes de communication. Un premier pas avait déjà été franchi avec la création de leur propre page Facebook dans le but notamment de relayer les nouveautés en catalogue. Dernièrement, les bibliothèques ont passé un nouveau cap en rejoignant le réseau Instagram grâce au travail de Ninna Vangulick, étudiante en communication à la HELHa.

"Avec son expérience personnelle des réseaux sociaux, Ninna Vangulick a démontré à l’équipe des biblios que le jeune public délaissait progressivement l’application Facebook au profit d'Instagram, indique-t-on au service communication de la commune de Beloeil. Il y avait donc lieu de s’adapter à cette évolution en attirant davantage l'attention des jeunes. L’application Instagram est particulièrement adaptée aux publications avec photos et/ou vidéos, une façon attrayante de présenter aux jeunes et aux autres certaines sections des bibliothèques comme la ludothèque. Enfin, l'algorithme d'Instagram permet aux abonnés de voir toutes les publications des bibliothèques sans en rater une miette. En pratique, si une publication n'est pas vue par un abonné, celle-ci continue de s'afficher dans son fil d'actualités, contrairement à d'autres réseaux sociaux."

Pour tout savoir de l'actualité des bibliothèques, suivez leur mascotte Charlie sur Instagram, https://www.instagram.com/lesbibliothequesdebeloeil/ et aussi sur Facebook https://www.facebook.com/Les-Biblioth%C3%A8ques-de-Beloeil-132490520168498