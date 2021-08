Le service des affaires sociales de Beloeil a déjà organisé des journées de formation à destination des jeunes pour évoquer les dangers du Net et leur donner des outils afin d’y faire face. C’est sous l’appellation Surfer en toute sécurité que cette opération est menée. Une nouvelle séance est programmée ce lundi 30 août et s’adresse aux 13-18 ans. Usurpation d’identité, vol de données à caractère privé, prédateurs, pornographie, cyber-intimidation ou cyber-harcèlement, contenus violents, addiction aux jeux : les risques ne manquent pas et les jeunes sont une cible privilégiée.

"Le service des affaires sociales, via son plan de cohésion sociale, a déjà offert plusieurs journées de formation pour les enfants et les jeunes de la commune, qui sont souvent occupés sur Facebook et Tik Tok, souligne Lucette Ravez, échevine des affaires sociales. Une cinquantaine de jeunes ont déjà participé à ces formations cette année, soit pendant les vacances de printemps, soit durant les congés d'été via l'opérateur Pédago-J.eu. La formation aborde plusieurs aspects. Le but est donc de leur permettre de voir quels sont les dangers à travers une approche théorique, des jeux et des échanges entre le formateur et les jeunes. La formation est gratuite pour les habitants de Beloeil."

Une nouvelle journée est donc prévue ce lundi 30 aout à la maison de la cohésion sociale à Quevaucamps, rue Paul Pastur de 9h à 17h (accueil dès 8h30). Il reste encore quelques places. Infos et inscriptions (40 € pour les personnes extérieures à la commune) au 069/44 69 04 du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h.