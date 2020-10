La fermeture de toutes les implantations scolaires communales est effective à Beloeil.



"En raison de l’évolution de la situation sanitaire du COVID-19 et vu que le personnel pédagogique, d'accueil et d'entretien travaille en effectif réduit, il a été décidé de fermer l’ensemble des implantations scolaires communales : Beloeil, Basècles, Grandglise, Stambruges et Thumaide, est-il souligné à travers un communiqué. Aucune garderie ne sera donc assurée durant ces deux journées. Dans un souci de bonne communication, un contact personnel a été pris avec chaque parent. L’administration communale de Beloeil prend toutes les mesures nécessaires afin de veiller au bien-être de chacun et pour la sécurité sanitaire de ses écoles."

La mesure concerne donc bien uniquement les écoles communales.