Le service des affaires sociales de Beloeil va se transformer en lutins du Père Noël pour la bonne cause, à savoir la confection de carte de vœux au profit des seniors isolés et ce pour la quatrième année consécutive.

Il apparaît que plusieurs centaines de personnes âgées de 70 ans et plus se retrouvent isolées et n’ont pas le moral, surtout en cette période pour le moins compliquée. Par le biais de ce projet, l’objectif est donc de leur envoyer des vœux réconfortants.

"La façon de procéder a changé cette année, indique-t-on au service. Ce sont les enfants des écoles désireuses de nous soutenir qui réaliseront les cartes avec leur matériel dans leur classe. Les enseignants et les accueillants des écoles ont reçu des cartes vierges à colorier, à décorer et à compléter. Le service des affaires sociales prendra ensuite le relais en récupérant les cartes mi-décembre afin de les mettre sous enveloppes et les envoyer par la poste. Nous espérons ainsi faire plaisir à un maximum de personnes."