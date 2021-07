La commune de Beloeil a lancé un nouvel appel pour sensibiliser les citoyens à la problématique des dépôts sauvages, notamment en matière de déchets verts! Il s’avère ainsi que des dépôts sauvages de déchets verts ont été constatés dans l'entité, par exemple dans les conteneurs placés dans les cimetières. La commune rappelle que les recyparcs d’Ipalle disposent d’espaces dédiés aux déchets verts.

Mais ce n’est pas tout. Le long de certaines voiries, d’autres dépôts ont été constatés. "Il y a quelques jours encore, les ouvriers communaux ont été appelés pour un dépôt au niveau de la rue du Fayt à Grandglise, une rue très prisée des pollueurs, indique Marcel André, échevin en charge de l’environnement. Ils se sont occupés du nettoyage et je les en remercie. Cette voirie est peu fréquentée et longe l’autoroute. C’est un endroit stratégique pour les pollueurs. On y trouve souvent des canettes et des bouteilles en plastique et ce malgré les nombreuses actions de sensibilisation. C’est décourageant, d’autant que le recyparc de l’entité voisine se trouve à 300 mètres de là à peine." Aux abords de la rue du Fayt, on peut d’ailleurs remarquer plusieurs pancartes indiquant que les poubelles ne mordent pas !

Les bulles…à verre semblent également attirer les pollueurs. Il n’est pas rare de voir à proximité des bulles à verre des sacs remplis de déchets. "Sans doute que les auteurs se disent que quand les préposés viendront vider la bulle à verre, ils prendront aussi les autres sacs, relève Marcel André. La présence de deux sacs a ainsi été constatée récemment près d’une bulle. Or, nous le redisons, les bulles à verre ne sont pas là pour accueillir les dépôts de déchets."

En plus du recyparc, des points d’apport volontaire sont également disposés dans l’entité et la commune de Beloeil va d’ailleurs se doter de onze points supplémentaires.