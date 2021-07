La commune de Beloeil, via son service économie, a lancé l’opération Les princesses du shopping pour booster le commerce local. Quatre domaines d’activités ont été impliqués : l’esthétique (pédicure, manucure, soins de beauté, onglerie…), la coiffure, les vêtements et les accessoires de mode (lunettes, chaussures, bijoux, tatouages, perruques, fleurs…). Jusqu’à ce samedi 31 juillet, les clients, par le biais de la réception d’un coupon de participation, ont donc l’occasion de remporter des chèques après avoir bien entendu effectué leurs achats pour un montant laissé à la discrétion de chaque commerçant.

"La tranche d’achat oscille généralement entre 25 et 40 €, indique Anthony Basilico, échevin en charge de l’économie locale. Nous avons ciblé les dames et des commerces ayant été fortement impactés durant la crise sanitaire. Les métiers de contact ont dû fermer leurs portes pendant de nombreux mois et à travers cette action, nous voulions leur donner un petit coup de pouce. Nous sommes vraiment satisfaits. A ce jour, 4200 tickets ont déjà été distribués par les 38 commerces qui prennent part à l’action, preuve de l’engouement de l’opération. On se rend compte aussi que les habitants de villages extérieurs à l’entité ont leurs habitudes dans les commerces de la commune de Beloeil. Ça fait plaisir. Le bouche-à-oreille a bien fonctionné."

Quatre chèques de 300 € seront offerts à l’issue d’une tombola qui se déroulera le lundi 30 août. "Pour ne pas que le gagnant dépense son chèque dans le même commerce, chaque chéquier sera divisé en quatre parties, souligne Anthony Basilico. Les chèques seront à utiliser entre le 1er septembre et le 31 octobre dans les magasins participants. Les commerçants offriront aussi des cadeaux publicitaires."

Infos via la page Facebook Commune de Beloeil - officiel et sur www.beloeil.be pour accéder à la liste des commerces qui prennent part à l’opération.