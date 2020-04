Le bourgmestre a pris un arrêté en ce sens, avec interdiction jusqu’à nouvel ordre.

Visiblement, la mesure annoncée par le fédéral hier soir ne passe pas. Dans l’entité de Beloeil, il n’y aura pas non plus de visites dans les homes en ce moment et jusqu’à nouvel ordre. Luc Vansaingèle, le bourgmestre, a communiqué à ce sujet.

"Le gouvernement a pris de nouvelles dispositions quant à l’accès possible aux maisons de repos et de soins ainsi qu’aux centres d’hébergement pour personnes handicapées, à savoir permettre l’accès à un membre de la famille, toujours le même. En concertation avec le président du CPAS, de la direction du home Les Bruyères et de plusieurs directions des centres d’hébergement de notre commune, nous considérons qu’il serait dangereux de souscrire à cette possibilité, même si celle-ci peut apparaître généreuse dans un premier temps, explique le bourgmestre. Nos institutions sont des lieux qui courent encore actuellement un grand risque. Je comprends qu’il est, humainement, très difficile autant pour les résidents que pour les membres de la famille de ne pouvoir se rencontrer. Cependant, en tant que représentant de l’autorité communale et de mes concitoyens, il est de mon devoir de protéger les résidents, le personnel et également leurs familles. A ce jour, toutes les mesures de protection et de test ne pouvant être appliquées, je ne peux dès lors pas encore autoriser l’accès aux familles dans les maisons de repos et de soins et dans les centres d’hébergements pour personnes handicapées. C’est pour cela que j’ai pris ce jour un arrêté. Encore une fois, je comprends le désarroi et la tristesse de tous mais il en va de la santé et de la vie de personnes. "