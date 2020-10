Le marché de Noël de Beloeil n’aura pas lieu cette année en raison, une fois de plus, de la crise sanitaire.

Carmelina Ricotta, responsable communication de l’office du tourisme de Beloeil, l’a signifié à travers un communiqué.

"L’arrêté ministériel du 18 octobre dernier a mis fin à notre volonté d’organiser notre marché de Noël de Beloeil qui rassemble chaque année plus de 32 chalets d’artisans et producteurs de la région dans une ambiance conviviale et familiale. Nous avions voulu y croire, nous avions travaillé pendant trois mois à la préparation de notre manifestation préférée en étudiant tous les aspects possibles et imaginables. Pour votre sécurité et la nôtre, il nous est impossible d’organiser ce moment de joie et de partage qu’est notre marché de Noël de Beloeil. La 17e édition n’aura donc pas lieu. Nous tenons à remercier le collège communal pour la confiance accordée à notre ASBL office du tourisme de Beloeil. Toutes nos demandes, aussi bien de matériel que de personnel, étaient accordées. Ce marché, qui connaît toujours un beau succès, est le fruit d’une excellente collaboration entre les différents services communaux et notre office du Tourisme. Ce marché, c’est aussi une histoire d’amitié tissée depuis ces nombreuses années entre vous, artisans et producteurs et nous, organisateurs. En cette période plus que difficile, nous tenons à vous souhaiter des jours meilleurs. Prenez bien soin de vous et de vos proches…. Nous nous retrouverons et ferons ensemble encore d’autres beaux marchés de Noël à Beloeil…terre d’accueil !"