Après un été 2020 durant lequel les activités ont été plus que limitées en raison de la pandémie, l’office de tourisme de Beloeil est heureux de retrouver le public cette année à l’occasion du marché nocturne qui se tiendra ce samedi 14 août de 17 heures à 22 heures au niveau de la liaison paysagère.

"Nous avons déjà 22 exposants inscrits, avec du véritable artisanat, indique Carmelina Ricotta, en charge de la communication à l’office de tourisme. Il y aura notamment des démonstrations de filage de la laine, la présence d’artisans et de créateurs d’articles en textile, de nombreuses décorations et céramiques, des bijoux, des cosmétiques, des produits de bouche aussi comme fromages et liqueurs ou encore cafés et thés équitables. On mise sur le savoir-faire, Nous aurons des exposants qui connaissent déjà bien Beloeil pour avoir participé à nos précédents événements tandis que des nouveaux exposants vont aussi nous rejoindre. Depuis un peu plus d’un an, nos organisations ont été limitées et c’est donc avec grand plaisir que nous accueillerons les visiteurs sur le marché. Beloeil-Plage n’a pas pu avoir lieu cette année mais nous avions à cœur de pouvoir proposer un événement ici au village."

Le groupe des Pas d’la yau fera aussi partager sa passion des danses folkloriques au public. "Le groupe se produira à 18 h, avec des démonstrations", précise Carmelina.

L’office de tourisme signale que dans le but de soutenir les restaurateurs et cafés locaux, il n’y aura aucun stand de nourriture ou de boissons à consommer sur place.

Infos : 069/68.95.16.