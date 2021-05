Dans le cadre de la crise sanitaire, un mécanisme de soutien est mis en place pour les clubs sportifs à l’initiative des ministres Crucke et Collignon, soutien qui se matérialise par un versement aux communes à destination des clubs à raison de 40 € par affilié.

Le montant total maximum pour la commune de Beloeil s’élèvera à 100 000 €, somme à répartir entre les clubs. Le collège a par ailleurs a décidé de préfinancer la mesure afin de verser les sommes dues courant juillet 2021 aux clubs. Nous aurons l’occasion d’y revenir.

"Ce subside de 100 000 € fera un bien fou à ces sociétés sportives dont les finances ont été ébranlées par la crise sanitaire, a indiqué Michel Dupont (PS). Je ne conteste pas le bienfondé de ce subside, je le dis d’emblée. Mais dans notre entité, comme dans les autres, il existe d’autres types d’associations, non sportives donc."

Il entend par là des sociétés culturelles et folkloriques par exemple. L’intéressé est lui-même fort impliqué dans un ensemble musical.

"Ces sociétés ont aussi dû fermer leurs portes. Plus de réunions, plus de répétitions, plus de formations, plus de rentrées financières et plus d’organisations annuelles alors que les dépenses courantes sont restées présentes : frais de fonctionnement, assurances, chauffage… Je souhaiterais que lors du prochain conseil communal, une motion de soutien à ces sociétés non sportives soit votée et transmise ensuite aux autres communes de Wapi pour qu’elles soutiennent la proposition. Ensemble, nous sommes plus forts. Ceci pour sensibiliser les instances supérieures qui nous gouvernent."

Le bourgmestre, Luc Vansaingèle (PS), a approuvé cette idée et a demandé à Michel Dupont de plancher sur un texte.

Alain Carion (Pour l’avenir) a alors fait une proposition. "Si nous sommes tous d’accord, pourquoi attendre le prochain conseil ? Pourquoi ne pas essayer d’activer directement nos relais respectifs auprès des pouvoirs concernés ?"

Le bourgmestre l’a remercié pour la proposition, en indiquant que Michel Dupont allait s’y mettre directement. De son côté, Bastien Marlot (Pour l’avenir) a signifié qu’il allait lui aussi activer ses relais dans les heures à venir.