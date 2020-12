Le conseil communal commun Ville-CPAS a été l’occasion pour les élus de poser plusieurs questions relatives notamment aux opérations de solidarité dans l’entité.

Ainsi, Alain Carion (Pour l’avenir) a abordé le sujet des repas solidaires, organisés les années précédentes en partenariat avec la Croix-Rouge chaque mardi d’octobre à mars à la maison de village de Wadelincourt.

"Ça n’a pas pu avoir lieu cette année avec la crise sanitaire. Qu’avez-vous fait dès lors ? J’imagine que vous avez peut-être distribué des repas."

Le président du CPAS, Christian Vandeputte (PS), a fourni des explications. "Bien sûr, ça n’a pas été possible de les organiser et nous le déplorons tous, à commencer par l’équipe de la Croix-Rouge. Mais nous ne sommes pas restés les bras croisés. Ainsi, en accord avec le collège, le 23 décembre, il y aura une action avec menus de Noël à emporter depuis la maison de village de Wadelincourt. Les menus pourront être enlevés le 23 ou livrés par l’équipe de la Croix-Rouge pour les personnes ayant des problèmes de mobilité."

Lise Amorison (Pour l’avenir) s’interrogeait pour sa part quant aux alternatives envisagées à l’opération Noël dans la boîte qui avait cartonné en 2019.

"Nous sommes contents d’avoir été contactés, au niveau des écoles et tous réseaux confondus, par le service des affaires sociales pour confectionner des cartes de vœux à destination des personnes de 70 ans et plus. Mais je voulais vous demander, concernant l’opération solidaire des boîtes avec les vivres récoltées l’année dernière au sein des écoles et qui avait recueilli un gros succès, ce que vous envisagez. Comptez-vous organiser quelque chose en contrepartie cette année ?"

Là aussi, le président du CPAS a indiqué qu’il espérait pouvoir organiser une nouvelle opération Noël dans la boîte… en 2021, forcément, mais qu’en attendant, trois actions solidaires vont avoir lieu dans les semaines à venir.

"D’abord, les menus solidaires. J’en ai déjà parlé. Ensuite, le traditionnel goûter de Noël solidaire qui se tient au centre culturel ne pourra pas avoir lieu mais c’est le goûter qui ira vers les gens. Nous avons prévu 420 colis qui seront distribués le 19 décembre, tout en faisant appel à des structures locales. Enfin, nous avions reçu de la Région wallonne un subside alimentaire. Si nous ne l’utilisons pas, nous devrons le rendre en 2021, ce qui n’est pas notre souhait. Nous devons encore en discuter mais nous prévoyons d’utiliser ces 6 000 € dans le cadre du 31 décembre via la distribution d’un colis à des familles en difficultés."