Le bourgmestre de Beloeil, Luc Vansaingèle (PS), a fait état de la création d’une nouvelle ligne express.

"Elle sera installée par les TEC vers octobre et va traverser notre entité. Elle desservira notre commune avec deux arrêts : un au niveau de l’avenue de l’Europe à Quevaucamps et l’autre sur la place de Beloeil. Il s’agit d’une ligne rapide et confortable qui passera aussi par l’entité de Chièvres et qui permettra de rejoindre facilement les gares de Péruwelz et d’Ath."