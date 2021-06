Suite au dépôt de sa candidature en novembre, la commune de Beloeil a obtenu le label Commune sportive - une étoile de la part de l’Adeps. Une belle reconnaissance.

En novembre 2020, la commune, sous l’impulsion de son service des Sports, déposait un dossier de candidature. La ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny, a notifié par courrier à l’administration communale que Beloeil obtenait le label souhaité avec un grade d’une étoile. Beloeil fait donc partie des 85 communes lauréates sur un total de 128 communes candidates.

"Au-delà de la symbolique, il s’agit pour Beloeil d’une reconnaissance pour les politiques menées en faveur du sport et des clubs de l’entité. Celles-ci se concrétisent souvent par une aide matérielle, comme la mise à disposition de locaux et l’entretien, indique-t-on à la commune. Cette forme de coup de pouce permet à la trésorerie de nos clubs de ne pas être impactée par des frais liés à la location des infrastructures sportives qu’ils occupent."

La commune de Beloeil a fait le choix de ne pas réclamer de loyer pour l’occupation de ses différents bâtiments sportifs. Les deux grandes salles sportives, le gymnase de Stambruges et le hall sportif de Basècles, font l’objet d’une attention particulière grâce aux équipes communales qui se chargent de la maintenance et de l’entretien des lieux et de leurs abords. "Toutes ces actions s’inscrivent dans une vision locale qui place le sport comme un ciment social entre les personnes parfois issues de milieux différents. Dans le même esprit, une attention particulière est apportée à la jeunesse non seulement par les clubs de l’entité, mais également par la commune qui organise, chaque année, durant les vacances, des stages sportifs."

Parallèlement, la commune est également à l’écoute de ses clubs et de leurs besoins. Ainsi, selon les demandes, elle soutient ponctuellement les associations sportives par la mise à disposition de matériel et/ou de personnel dans le cadre de certains évènements.

"Pourquoi ce soutien ? Parce que les manifestations sportives contribuent à maintenir la vie au sein de nos villages et dynamise l’image de notre entité en dehors de ses frontières, tant par le biais des organisations que pour les résultats engrangés par nos représentants sportifs, fait encore savoir la commune. Il est illusoire de prétendre que le label Commune sportive est le fruit du travail unique de la commune. Au contraire, il est la concrétisation d’un engagement quotidien mené par les différents acteurs sportifs de l’entité. Aujourd’hui, Beloeil a décroché une étoile. Elle connait ses points forts et ceux sur lesquels s’améliorer pour obtenir une reconnaissance plus importante à l’avenir."