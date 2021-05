Comme l’an dernier, en raison des mesures liées à la situation sanitaire, les fééries de Beloeil sont annulées. Luc Petit et son équipe l’ont annoncé.

"Nous sommes contraints depuis plusieurs semaines d’affronter l’inattendu et d’ajuster jour après jour nos comportements. Toute notre vie est impactée par ce virus et nous savons que, derrière les chiffres ou les statistiques qui tentent de cerner l’évolution de la pandémie mondiale, heureusement, semble-t-il, positive, il y a des hommes et des femmes qui voient leur quotidien malmené et leur avenir parfois incertain. Nous avons espéré envers et contre tout pouvoir créer une parenthèse dans la morosité de ces mois : le rêve et le fantastique nous arrachent à nos préoccupations pour nous remettre debout, plus vaillants. Depuis des mois nous avons conçu Les Féeries de Beloeil et, même en ces semaines difficiles, nos équipes ont travaillé pour donner corps à cette transfiguration magique du parc. Nous avons analysé les adaptations possibles de notre concept pour honorer les exigences de la sécurité de nos artistes, de nos partenaires et du public. Les évolutions de la pandémie et les décisions gouvernementales nous obligent à accepter la réalité."

C’est donc avec grand regret que l’équipe signale l’annulation des fééries 2021.