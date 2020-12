Bastien Marlot a proposé l’installation de nouveaux points d’apport volontaire (PAV) dans l’entité.

Fin 2019, les autorités communales avaient annoncé la hausse de la taxe déchets et du prix du sac-poubelle. Cette fois, l’échevin des finances, Michel Dubois (Bel’Elan), a indiqué que les tarifs ne bougeront pas pour 2021. "La taxe sera toujours de 56 € pour les isolés, 112 € pour les ménages de deux personnes et 168 € pour les ménages de trois personnes et plus."

A propos du sac-poubelle, le prix reste à 0,75 € pour le sac de 60 litres et à 0,375 € pour celui de 30 litres.

"Il faut justement rappeler que ces sacs de 30 litres existent. Ils ne sont pas assez utilisés mais peuvent s’avérer utiles pour les personnes seules ou qui habitent dans des appartements", a assuré Michel Dubois