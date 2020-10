La commune de Beloeil annonce la fermeture de plusieurs écoles communales jeudi et vendredi et a ainsi publié un avis aux parents des écoles communales de Beloeil, Stambruges, Basècles, Grandglise et Thumaide.

"Un seul cas positif au Covid-19 a été détecté auprès d’un membre du personnel enseignant ayant un contact avec les différentes implantations scolaires mentionnées ci-avant. Pour ces jeudi 15 et vendredi 16 octobre, les écoles de Beloeil et Stambruges, maternelles et primaires, seront fermées. Les sections primaires des écoles de Basècles et Thumaide seront fermées. Les sections maternelles de Basècles et Thumaide et l’implantation de Grandglise resteront ouvertes. L’administration communale de Beloeil prend toutes les mesures nécessaires afin de veiller au bien-être de chacun et pour la sécurité sanitaire de ses écoles. Une communication sera assurée selon l’évolution de la situation."