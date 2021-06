Le plan de cohésion sociale de Beloeil va proposer une formation à destination des jeunes afin qu’ils puissent surfer en toute sécurité, que ce soit sur Facebook, TikTok, Instagram...

Aujourd’hui, les réseaux sociaux occupent une place importante dans le quotidien des jeunes mais leur utilisation n’est pas sans danger.

Le plan de cohésion sociale, via l’opérateur Pédago-J.eu, va donc proposer aux jeunes de l'entité de suivre une formation à Quevaucamps sur le thème Surfer en toute sécurité qui comprend une approche théorique mais aussi des jeux et des échanges entre les intervenants et les jeunes.

Rendez-vous les 30 juin et 30 août pour les 13-18 ans et les 1er et 2 juillet pour les 8-12 ans.

Inscriptions uniquement par téléphone au 069/44.69.04 du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h.

Plus d'informations sur le site www.pedago-j.eu