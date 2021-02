Le projet ne fait pas l’unanimité.

Dans le cadre de l’ancrage communal, un projet de construction de six logements au niveau de la résidence Le Moulin à Vent à Beloeil a été adopté par le conseil communal.

"La commune de Lens a abandonné un projet de construction de six logements et l’Habitat du Pays Vert nous a écrit afin de nous faire part de sa volonté de construire ces six logements à la résidence Le Moulin à Vent, où il a toujours des terrains. Il nous faut donc l’aval du conseil communal, a expliqué l’échevin Marcel André (PS). Pour la commune, il s’agira d’une opération blanche et nous pourrons ainsi proposer des logements supplémentaires à nos concitoyens."