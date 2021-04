Même si elle a connu des ratés, la campagne de vaccination se poursuit et les communes ont reçu un petit coup de pouce financier visant à faciliter la vie de leurs administrés.

Ainsi, à Beloeil, la commune a obtenu une aide financière afin de réduire les difficultés de mobilité de la population dans le cadre de la politique de vaccination

"Un montant de 4 904,95 € a été octroyé par l’AVIQ pour pouvoir proposer des solutions pour les habitants de l’entité afin de se déplacer jusqu’aux différents centres de vaccination de la région, souligne-t-on à la commune. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique des autorités fédérales et fédérées de mettre tous les moyens nécessaires pour accroitre le nombre de citoyens vaccinés et prétendre à terme à l’immunité collective. A l’instar d’autres communes, Beloeil avait déjà pris les devants en communiquant, début mars, auprès de ses concitoyens, via un courrier distribué en toutes-boites, sur les différentes démarches concernant la vaccination."

L’administration communale a dédicacé à la population un numéro de téléphone, à savoir le 069/55.38.02 (ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 16h) pour soutenir les personnes rencontrant des problèmes de mobilité et/ou avec des demandes d’aides diverses (administrative par exemple).

De plus, le service Mobitwin de Beloeil (ancienne Centrale des Moins Mobiles) se mobilise pour apporter une solution concrète aux personnes sans alternative de transport et élargir ainsi le spectre des bénéficiaires potentiels.