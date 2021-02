La commune de Beloeil a créé un formulaire en ligne afin que la population l’informe des anomalies qu’elle constaterait dans l’espace public communal.

Lors du dernier conseil, Benoît Delplanque (Pour l’avenir) avait indiqué avoir relevé plusieurs endroits problématiques dans l’entité, que ce soit au niveau de l’éclairage ou de l’état de la voirie. Il avait demandé s’il existait un point de contact communal pour signaler ces problèmes.

L’échevine de la communication, Alicia Vandenabeele (PS), avait répondu que des articles étaient déjà passés dans le bulletin communal mais que le message serait à nouveau divulgué dans le bulletin, sur le site Internet et la page Facebook de la commune et qu’elle veillerait à ce que l’information soit simplifiée et plus directe.

Dès lors, cet outil devrait permettre aux services communaux de répondre plus efficacement aux attentes de terrain. Toutefois, les citoyens qui ne souhaitent pas avoir recours à ce dispositif pourront toujours communiquer leurs doléances par courrier, téléphone ou en se rendant directement à l’administration communale de Beloeil.

"Incivilités, trous dans la chaussée, souci d’égouttage, … le service communal des travaux est l’acteur de première ligne pour solutionner des problèmes sur l’entité. Si certaines interventions sont programmées par les responsables communaux des travaux, il n’est pas toujours évident de connaitre l’ensemble des besoins d’un territoire d’une superficie de 62 km²", indique-t-on à la commune.

Afin de répondre à ce constat et d’être plus proche des réalités, un formulaire d’intervention a été créé et mis en ligne sur le site internet de la commune : www.beloeil.be.

Que vous soyez habitants, travailleurs ou simple passant sur l’entité, il vous est possible de relayer un souci dans l’espace public depuis votre ordinateur, votre GSM ou de votre tablette tactile.

Pour un accès facile, un lien vers le formulaire est mis en bas de la page d’accueil du site internet communal. Une fois le document devant vous, il vous suffit de compléter les champs en y mentionnant une description précise de votre demande, la localisation de l’intervention souhaitée, ainsi que vos coordonnées complètes. A terme, une photo du constat pourra être intégrée.



Données utilisées puis détruites



"Une fois récoltées, toutes ces informations seront utilisées exclusivement durant la période du traitement de votre demande, précise-t-on à la commune. Un retour vous sera également donné dès que l’intervention aura été réalisée. Votre dossier clôturé, vos données seront détruites."

Avec ce dispositif, les autorités communales espèrent d’une part que le service des travaux pourra répondre plus rapidement aux réalités de terrain et d’autre part accroitre la satisfaction de la population à l’égard du service rendu par son administration communale.

Enfin, pour les citoyens peu friands de technologie, il leur sera toujours possible de signaler une anomalie par courrier (Administration communale de Beloeil, rue Joseph Wauters, 1 à 7972 Quevaucamps), par téléphone au 069/55.38.00 ou en se rendant directement à l’administration communale.

Voici le lien vers le formulaire : https://beloeil.be/index.php?option=com_rsform&formId=41