Justine Flammia, conseillère communale (Pour l’avenir), a questionné la majorité à propos des aides apportées aux clubs sportifs en période Covid. Des clubs qui peuvent petit à petit reprendre leurs activités mais qui ont été largement impactés par la crise sanitaire.

"Ils ont été fermés pendant presque un an, sans prendre en compte le léger répit de quatre mois de juillet à octobre. L’arrêt de leurs activités a des conséquences importantes. Les membres se voient privés de sport et les clubs sont privés de rentrées financières, notamment suite à l’arrêt des activités en lien avec les cafétérias, mais ils ont pourtant toujours à charge des frais fixes. De plus, des membres pourraient se désolidariser pour des raisons financières, ce qui provoquerait donc une baisse du nombre des cotisations. Ces clubs ont reçu des indemnisations de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En plus de cela, la Région wallonne a débloqué une enveloppe de 22 millions qui va être répartie partout en Wallonie. Il y a quelques semaines, les ministres Crucke et Collignon ont annoncé vouloir aider les clubs sportifs à hauteur de 40 € par affilié. Le ministre Crucke l’a d’ailleurs confirmé lors de sa visite récente à Basècles. Le mécanisme mis en place passera par les communes qui ont un intérêt important à maintenir l’activité sportive sur leur territoire."

Justine Flammia a posé plusieurs questions. Combien d’affiliés sont concernés par cette mesure ? Quels sont les clubs concernés dans notre commune ? A combien s’élève l’aide totale pour les clubs sportifs beloeillois ? Envisagez-vous une aide supplémentaire d’initiative communale pour les clubs ?

10 € en plus

La conseillère a invité la majorité à renforcer l’aide. "Nos clubs sportifs sont essentiels pour le dynamisme de notre commune, pour notre population, il est donc du devoir de la commune de pouvoir les soutenir au maximum. A Beloeil, nos infrastructures sportives sont mises à disposition gratuitement de nos clubs et notre groupe a toujours soutenu cette mesure. Néanmoins, nous estimons que cela ne sera pas suffisant pour garder à flot nos clubs sportifs. C’est pourquoi nous proposons que la commune puisse ajouter une somme de 10 € par affilié aux 40 € déjà proposés par la Région wallonne."

Dans sa réponse, l’échevin des sports, Anthony Basilico (L’Essentiel), a indiqué que la commune avait investi dans du matériel de désinfection et augmenté les équipes de nettoyage

Il a précisé qu’une circulaire émanant des autorités du sport allait prochainement être transmise aux communes. "Elle reprendra le nombre d’affiliés par club. On parle ici des clubs ayant leur siège social et leurs activités sur la commune. Il y aura des conditions à respecter tant pour la commune que pour les clubs. Pour la commune, il ne faudra pas augmenter les loyers des infrastructures mais nous ne sommes pas concernés puisque nous mettons gratuitement à disposition les infrastructures. Les clubs, eux, ne devront pas augmenter les cotisations. Nous serons bientôt fixés sur le montant total des aides et en fonction du montant, nous étudierons la possibilité d’une aide éventuelle supplémentaire."

Il a aussi annoncé l’organisation d’une journée du sport le 21 août. "Cette journée permettra de promotionner l’activité sportive, en espérant aussi augmenter le nombre d’inscrits dans nos clubs."