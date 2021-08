Elle aura lieu ce samedi 21 août de 10 h à 18 h sur six sites de l’entité.

Six sites et dix-sept clubs : la journée du sport se profile dans l’entité de Beloeil. Elle aura lieu ce samedi 21 août de 10 h à 18 h. Au programme : initiations et démonstrations pour tenter de convaincre les participants de s’affilier et leur permettre de recevoir un maximum d’informations sur les possibilités qui existent.

"Nous recevons justement pas mal de demandes de la part par exemple de nouveaux habitants qui veulent savoir ce qu’il est possible de faire comme activités sportives, souligne l’échevin des sports, Anthony Basilico (L’Essentiel). L’objectif de cette journée sera aussi de redynamiser les clubs. Il ne faut pas oublier qu’avec le confinement, certaines personnes se sont déconnectées du sport et que la fréquentation dans les clubs a parfois chuté de 20 à 30%. Nous organisons donc ce rendez- vous pour donner envie à des nouveaux membres ou à d’anciens membres de venir dans les clubs, pas forcément dans l’optique de participer à des compétitions mais simplement en tant que loisirs."