En décembre dernier, un budget participatif de 10 000 € a été inscrit par la majorité pour donner un coup de pouce à des projets citoyens. Valentin Malfait (Pour l’avenir) a souhaité savoir si la procédure suivait son cours.

"Après avoir salué l’initiative, je vous avais interrogé sur les modalités pratiques de cette opération. L’échevin en charge de la citoyenneté nous disait qu’une plate-forme citoyenne serait mise en place courant 2021 afin que les citoyens puissent présenter des projets. Après 6 mois, qu’en est-il de l’état d’avancement du dossier ? Où en est cette plate-forme ? Pouvons-nous connaître ses modalités de fonctionnement ?"

L’échevin Anthony Basilico (L’Essentiel) a fait le point. "Dans le domaine de la citoyenneté, la digitalisation explose, a-t-il répondu. Nous avons pris contact avec des fournisseurs mais il fallait compter 8000 € de coûts d’exploitation pour la première année et 6000 € pour les années suivantes. C’était excessif pour nous. Une application à laquelle nous nous intéressions fin 2019 est proposée en open source désormais. Nous avons reçu les codes d’accès à une version test il y a deux semaines. On évalue les possibilités de cette version standard. Les coûts d’exploitation diminuent fortement ces derniers temps. Nous ne voulons pas nous engager trop vite non plus car comme beaucoup de services communaux vont devoir prendre en compte cette application dans le cadre de projets citoyens, il faut voir si elle répond à nos attentes."

Valentin Malfait a demandé, sans recevoir de réponse tout à fait affirmative, si la concrétisation du projet pouvait être envisagée cette année encore. Tout le monde, autour de la table du conseil, le souhaite visiblement.