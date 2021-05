La problématique des chats errants et de leur stérilisation revient souvent au cœur des débats lors des conseils communaux. A Beloeil, il a encore été question des chats, mais domestiques cette fois. Une prime sera ainsi accordée aux personnes qui feront stériliser et identifier leur chat.

"Nous vous proposons de voter un règlement communal concernant l’octroi de primes pour la stérilisation et l’identification des chats domestiques. Il s’agit par ailleurs d’une obligation légale depuis 2017, a indiqué l’échevin en charge du bien-être animal, Michel Dubois (Bel’Elan). Le montant de cette prime communale sera de 20 € pour la stérilisation d’un chat mâle, 30 € pour la stérilisation d’un chat femelle et 10 € pour l’identification d’un chat. Nous avions répondu à un appel à projets et nous avons reçu un subside de 1 000 € du SPW dans ce cadre."

A noter qu’un maximum de deux primes par ménage peut être octroyé pour l’année 2021.

L’octroi de ces primes a surtout pour but d’aider financièrement les ménages précarisés qui veulent stériliser leur chat.

"Il y a pas mal de personnes qui ont des petits revenus et qui ont des difficultés à prendre en charge ces frais", a ainsi confirmé Michel Dubois.