Le collège de Beloeil a lui aussi marqué son accord pour participer à l’opération Plaisir d’apprendre lancée par le ministre Jeholet et visant à aider les élèves qui éprouvent des difficultés.

Ainsi, du 2 au 6 août, une remédiation scolaire mais également des activités culturelles et sportives seront proposées à 24 élèves (de la 6e primaire à la 5e secondaire) dans des matières comme français, mathématiques, langues, éducation physique et sciences. Une opération organisée en priorité pour les étudiants qui résident sur l'entité de Beloeil et pour un montant de 10 €. Les inscriptions peuvent se faire au 069/55.38.06 ou via secretariat@beloeil.be

La commune de Beloeil va donc engager dans ce cadre des étudiants qui suivent un cursus bien spécifique, à savoir une agrégation de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) ou une agrégation de l'enseignement secondaire inférieur (AESI). Ils percevront une rémunération. Il faut postuler avant le 30 juin en envoyant sa candidature au directeur général, Stéphane Dramaix (CV et lettre de motivation), à personnel@beloeil.be

Le site choisi est celui de l’école communale de Basècles.