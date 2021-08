Chaque enfant pourra bénéficier d’un vélo en adéquation avec sa taille.

Il est beaucoup question de mobilité douce en ce moment à Beloeil. La promotion de l’usage du vélo revient souvent à l’ordre du jour, notamment afin de sensibiliser les jeunes et de leur permettre de rouler dans de bonnes conditions. C’est ainsi qu’une vélothèque va voir le jour dans les semaines à venir à l’initiative du plan de cohésion sociale. Elle sera située rue Paul Pastur à Quevaucamps, derrière l’académie.

Le conseil communal a approuvé le règlement d’ordre intérieur. La location sera réservée aux habitants de la commune. Ce programme de location et d’échange de vélos s’effectue sur base annuelle et est assuré jusqu’au format de roue 24 pouces, dernière taille de vélo enfant. Une fois cette taille devenue inadéquate pour l’enfant bénéficiaire, le vélo est retourné à la vélothèque et le contrat prend fin.