Nous avons déjà évoqué le personnage de Salix, un saule têtard qui vous invite à jouer avec lui pour tenter de résoudre quelques énigmes. Salix est désormais en mission aussi à Bernissart où il doit aider l’iguanodon Berni, bien en peine après ce qu’il lui est arrivé.

Salix est donc un saule têtard, comme il y en a beaucoup dans le Parc naturel des Plaines de l’Escaut. A Bernissart, il rencontre Berni, l’iguanodon. Ce dernier est bien embêté car il ne retrouve plus ses œufs.

"Sur un circuit de 2 kilomètres, le but est d’aider Berni à les retrouver. Il s’agit d’une chouette expérience à vivre en famille. Les participants seront munis d'un sac et de son petit matériel pour résoudre des défis, trouver les indices et démasquer le voleur, souligne Martine Van Durmen, guide touristique à Bernissart. C’est l’occasion de jouer en famille au détour des ruelles de Bernissart. Le sac est à acheter au prix de 10 €, sans réservation, à l’accueil de l’office du tourisme de Bernissart, de 10 heures à 18 heures du mardi au dimanche. La balade se fait en toute autonomie et dure 1 heure."

Retrouvez Salix ailleurs aussi sur le territoire ! D’autres sacs sont disponibles à Taintignies, Calonne et à Bon-Secours. Ce projet est mené par le GAL des Plaines de l’Escaut, avec le soutien financier du programme Leader et de la Région wallonne (Commissariat général au tourisme).