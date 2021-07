L’ASBL Solidarité d’initiatives citoyennes (SIC), chapeautée par Lydia Kotas, relance sa brocante afin de soutenir ses actions.

"Etant donné la relance des activités, nous avons décidé comme l'année dernière de reprendre l'idée de la brocante, confirme Lydia. Elle aura lieu le dimanche 11 juillet de 9h à 17h sur le parking du magasin OKay à Bernissart, rue Grande. Nous aurons des exposants privés avec effets de brocante, vide-dressing, quelques artisans locaux dont un stand de Home Made Alara ainsi qu’un foodtruck."

A l’occasion de la brocante, les activités de l'ASBL seront présentées, de même que le calendrier des événements jusqu'en décembre 2021.

"Nous dévoilerons aussi le calendrier et la reprise de l'Alzheimer café en septembre, poursuit Lydia. Il y aura un stand relatif au protocole disparition seniors, un stand Alzheimer café et de façon plus récréative nous placerons une petite pêche aux canards artisanale. Une tombola est également prévue. Nous espérons évidemment accueillir du monde et faire connaître encore plus l’association."

Infos et réservations d’un stand au 0483/99 65 28.