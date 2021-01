Le conseil communal de Bernissart se réunira ce lundi… à 11 h 30 afin d’examiner un seul point, à savoir le recours de la commune par rapport à la dotation à la zone de secours.

Ce n’est pas ce point qui crée la polémique. C’est l’horaire du conseil qui a eu le don d’exaspérer le groupe d’opposition 6tem-ic. Il a réagi par le biais de son chef de file, Didier Delpomdor.

"Le collège à Bernissart semble en décalage avec la réalité. Il oublie que les conseillers communaux ont une profession à côté de leurs engagements politiques, indique-t-il. Dans beaucoup d’entreprises, d’institutions, dans l’enseignement, les semaines de Noël et de Nouvel An sont propices à des congés dont la reprise est fixée au lundi 4 janvier 2021. Bien que la convocation fut envoyée 12 jours avant le conseil, comment est-il possible que des conseillers communaux obtiennent un congé en une aussi courte période quand elle se situe au moment des congés de fin d’année ? Un enseignant peut-il laisser ses élèves, étudiants pour aller siéger au conseil communal en pleine journée scolaire ? De plus, les citoyens sont confrontés aux mêmes difficultés avec l’organisation d’une séance du conseil communal à cette heure. Si l’objectif est de dégoûter les citoyens du monde politique, alors il ne faut pas s’y prendre autrement. Dès lors, les séances du conseil communal devraient avoir lieu à une heure décente pour les conseillers communaux et la population, à partir de 18 h, ce qui correspond généralement à la fin de journée pour une majorité de travailleurs. Je ne peux que penser qu’il s’agit d’une stratégie du collège communal afin que les conseillers communaux et la population ne soient pas présents. En ce sens, j’ai contacté le ministre des pouvoirs locaux pour l’informer des difficultés rencontrées par les conseillers communaux de l’opposition à Bernissart dans l’exercice de leur mandat politique."

Loin de se démonter, au contraire, le bourgmestre, Roger Vanderstraeten (PS), indique que si cet horaire a été défini, c’est pour une bonne raison. "Lorsque nous avons reçu un courrier au sujet de ce dossier, nous avions déjà organisé notre dernier conseil de l’année en décembre. Dès lors, ce lundi 4 janvier, c’est le dernier jour pour pouvoir envoyer notre décision. Nous avons collège aussi ce lundi et donc pour pouvoir rédiger et envoyer notre décision, nous avons décidé de programmer le conseil à 11 h 30. Maintenant, je sais que certains conseillers sont partis à l’étranger, ce que je déplore au vu de la situation sanitaire actuelle. J’espère qu’ils se mettront en quarantaine comme demandé…"

Roger Vanderstraeten assure aussi que Bernissart souhaite rester solidaire des autres communes même si les choses vont dans le bon sens. "L’intervention, désormais, de la Province dans le financement de la zone de secours allège un peu la note mais pour garder une certaine cohérence dans les dotations, je le répète, Bernissart demeure solidaire."

Rendez-vous donc ce lundi à 11 h 30 à la Maison rurale de Blaton.