Des panneaux d’affichage ont été installés dans les différents villages de l’entité de Bernissart et peuvent être utilisés librement par les associations et les habitants pour y annoncer leurs activités.

"C’est un projet qui nous semblait pertinent pour améliorer la communication, même si en ce moment, avec la crise sanitaire, les événements ne sont pas nombreux, souligne Hélène Wallemacq (Ecolo), ex-échevine et désormais conseillère communale, qui a initié cette démarche. Ils peuvent être utilisés sans demande préalable, en mentionnant juste le nom et l’adresse de l’éditeur responsable et bien entendu en respectant quelques règles."

Ainsi, l’utilisation de ces panneaux est régie par le règlement général de police de la zone Bernissart-Péruwelz. Par exemple, aucune publicité à caractère commercial n’est autorisée. Pas question non plus d’y apposer des messages incitant à la consommation d’alcool, de tabac ou contraires aux bonnes mœurs ou encore présentant un contenu à caractère raciste ou xénophobe. Tout affichage à connotation politique est interdit, de même que des messages destinés à dénigrer.

"Le but est que les gens s’approprient ces panneaux afin d’y communiquer des informations en rapport avec la vie de leur quartier, comme le signalement d’un animal perdu ou des échanges de services. Il est possible aussi d’y annoncer une festivité, des activités culturelles ou sportives", explique Hélène Wallemacq.

Dès que l’événement est passé, l’affichage devra être retiré.

Ces panneaux sont accessibles à Bernissart sur la Place, à Blaton sur la Place de Feignies, à Harchies rue de Stambruges, près du chemin de fer, à Pommeroeul sur la Place des Hautchamps et à Ville-Pommeroeul sur la Place.

Le règlement peut être consulté sur le site Internet de la commune www.bernissart.be