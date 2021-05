Le CPAS de Bernissart signale que commune et CPAS ont développé une synergie depuis plusieurs années déjà afin de confectionner et livrer de repas chauds.

"Avec des menus variés et équilibrés, élaborés en coordination avec le Ministère de la Santé et l'Observatoire de la Santé du Hainaut. Ils sont distribués à domicile quotidiennement entre 10h30 et 12h30 par le CPAS, sauf le dimanche et les jours fériés. Les repas sont préparés au sein du restaurant communal. Un repas coûte 6,50 € et comprend un potage, un plat principal et un dessert. Pour pouvoir bénéficier de ces repas, il faut habiter l'entité de Bernissart et avoir plus de 65 ans", indique le CPAS.

Réservations et informations auprès du CPAS au 069/59.06.60 de 8h à 12h et de 12h30 à 16h30.