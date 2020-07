Ce bon sera à valoir chez les commerçants locaux.

Chaque habitant de l’entité recevra un bon d’achat de 10 € à valoir dans un commerce local. Ces bons seront sans doute octroyés en octobre, au moment de la distribution des sacs-poubelle. Le groupe 6 tem-ic aurait souhaité un bon de 20 €. Intenable financièrement selon la majorité. 6 tem-ic voulait aussi que la distribution des sacs-poubelle puisse débuter le 30 juin, au moins pour les citoyens ayant déjà honoré la taxe déchets dont le délai de paiement, pour rappel, a été prolongé cette année jusqu’à la fin septembre.

Par ailleurs, eu égard à la situation de certains commerçants et autres indépendants, le bourgmestre Roger Vanderstraeten (PS) a indiqué que le collège avait pris une série de mesures d’allègement fiscal, à savoir une diminution de 2 % par semaine de fermeture sur les taxes et redevances comme la force motrice, les agences de paris, les enseignes et publicités, les panneaux publicitaires, la taxe de séjour, les terrains de camping, les dancings, les friteries et l’abonnement sur les marchés. Le coût pour la commune a été évalué à 7 500 € et une compensation fiscale de 3 968 € sera accordée par la Région wallonne.