Dans le cadre de la réouverture des terrasses prévue le 8 mai, la commune de Bernissart souhaite apporter son aide aux restaurateurs et aux cafetiers.

"L’agrandissement des terrasses est une des mesures qui permettra aux établissements de reprendre une activité partielle plus importante, indique le bourgmestre, Roger Vanderstraeten. La commune de Bernissart entend mettre à disposition des restaurateurs et des cafetiers et ce gratuitement des tables et bancs de brasserie ainsi que du matériel de type bistrot."

La demande doit être introduite auprès du bourgmestre à l’adresse : bourgmestre@bernissart.be

"Le matériel sera accordé compte tenu du Règlement général de police et de la situation de l'établissement", précise le bourgmestre.