Bernissart: il tire à bout portant sur son rival

Les histoires d'amour peuvent tourner mal.. en général. C'est notamment le cas d'une affaire qui a dernièrement été relatée au tribunal correctionnel de Tournai. La nuit du 5 au 6 juillet 2016, Valentin (prénom d'emprunt) rentrait à son domicile après avoir passé des vacances au soleil. Dès son retour, il recevait de nombreuses menaces par SMS venant de Paul (prénom d'emprunt). Valentin soupçonnait depuis quelque temps cet homme, d'entretenir une relation extraconjugale avec sa compagne de l'époque.



Plus tard dans la nuit, une personne a frappé à la porte du domicile de Valentin. Etonné par l'heure tardive, il a tout de même ouvert mais ne pensait pas tomber nez à nez avec Paul. Ce dernier lui a tiré sauvagement dessus avec une arme de chasse. A la suite de cette tentative d'assassinat, il paraît évident que Valentin était de trop dans ce triangle amoureux et empêchait les amants de vivre leur fougueuse relation. Blessé au niveau du ventre, la victime a tout de même réussi à appeler les secours. Très rapidement, Valentin est emmené à l'hôpital afin d'être pris en charge.



Lors de son audition, son agresseur a expliqué qu'il n'y était pour rien et a même dit que ce soir-là, il passait la nuit chez des amis habitant la région de Dour. Cependant, son téléphone portable n'a pas activé les antennes de Dour mais bien celles de l'entité de Bernissart. Le prévenu n'a même pas avoué entretenir une relation avec l'ex-compagne de Valentin. Alors que toutes les preuves sont sur la table. Effectivement, les messages qui ont été retrouvés sur son GSM ont bien prouvé qu'une relation existait entre les deux amants. Bien entendu, la victime a souffert physiquement et psychologiquement. L'avocat de Valentin a donc sollicité un dommage moral de 2 500 euros.



A la suite de ces faits graves qui, auraient pu avoir de plus lourdes conséquences, le représentant du ministère public requiert une peine de 6 ans d'emprisonnement.



Le jugement sera prononcé le 24 juin.