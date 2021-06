Au centre omnisports du Préau, toiture rime bel et bien avec revêtement du sol. Des travaux de rénovation de la toiture sont menés actuellement.

"Il était impossible de réaliser les travaux de consolidation de la toiture sans amener des engins dans la salle, a indiqué l’échevin Luc Wattiez (PS). Or, il a vite été clair que le parquet ne pourrait pas supporter le poids de ces engins. Il fallait pouvoir accéder aux poutres en passant par la salle et un expert en résistance des matériaux est descendu sur place. Il a signifié que le parquet existant ne tiendrait jamais."

Dès lors, il fallait trouver une solution pour pouvoir disposer, une fois les travaux de toiture terminés, d’un nouveau revêtement. La procédure d’urgence a donc été envisagée.

Le conseil communal a ainsi décidé de voter l’application de l’article d’urgence au sujet de la rénovation du plateau sportif de la salle tandis qu’Ideta sera l’auteur de projet.

"Il serait inimaginable d’avoir investi 1 million pour une superbe couverture de la salle avec des plateformes qui ont été parfaitement refaites et de ne pas envisager un nouveau revêtement. Les clubs en ont besoin. Voilà pourquoi nous actionnons l’article d’urgence avec une procédure qui sera menée par Ideta, a justifié Luc Wattiez. On pourrait, si tout se passe bien, recevoir les offres le 30 juin, adjuger pour le 15 juillet et attaquer les travaux en septembre."

Le chantier se fera en deux phases."D’abord, il faudra rechaper la salle, recouler du béton et on sait dès lors qu’il faudra ensuite attendre 28 jours avant de pouvoir travailler dessus. Ensuite, il s’agira de poser le nouveau revêtement, qui ne sera plus un parquet mais une surface amortissante idéale pour la pratique des sports."

Il faudra compter 78 650 € TVAC pour la nouvelle chape et 244 099 € pour le revêtement.

L’avantage, a précisé Luc Wattiez, sera de pouvoir désormais travailler sur plusieurs plateaux puisque les gradins fixes ont été enlevés. "On pourra travailler dans la longueur de la salle comme d’habitude pour certaines disciplines comme le mini-foot ou le hand, mais il y aura aussi possibilité de jouer sur deux plateaux en largeur, par exemple pour le basket et le volley."

Skate et padel ?

Plusieurs idées et projets sont en train d’émerger pour renforcer l’offre sportive. "Nous envisageons l’engagement d’un animateur sportif, tandis que le bourgmestre avait émis l’idée d’installer un skatepark, a annoncé Luc Wattiez. Il serait aussi question de terrains de padel, un sport en vogue."

La commune de Bernissart n’est pas certaine d’obtenir des subsides, même si la confiance est de mise. "C’est vrai, il n’y a pas de garantie concernant les subsides, mais Bernissart n’a pas beaucoup recours à cette procédure d’urgence alors que d’autres communes l’utilisent plus souvent et pas toujours à bon escient. Nous plaiderons notre cause auprès du ministre."

L’opposition s’est abstenue sur le point.