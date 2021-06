Joël Pleyiers revient au CPAS. Il en a été le directeur et est de retour en tant que conseiller de l’action sociale pour le compte du groupe Oxygène-IC.

En début de législature, Saverio Ciavarella avait indiqué qu’au niveau du groupe Oxygène-IC, un turn-over serait d’application concernant le représentant du groupe au conseil de l’action sociale. C’est ce qui s’est passé depuis le début de la législature. Jean-Marie Wattiez, notamment, a occupé le poste. Ici, la donne a changé puisque Joël Pleyiers, ancien directeur général du CPAS, a accepté la mission…sur la durée. Il est donc le nouveau représentant d’Oxygène-IC au conseil du CPAS.

En réalité, Joël Pleyiers avait, pour raisons de santé, pris sa pension de manière temporaire en 2019. Il a dû attendre le 1er février 2021 et sa pension définitive pour pouvoir devenir conseiller du CPAS.

Pour Saverio Ciavarella, qui pour sa part reste au conseil communal aux côtés de Martine Marichal, Joël Pleyiers était le candidat idéal, avec un beau bagage. "Je me rends compte que trouver des candidats devient de plus en plus difficile. Il n’est pas question de forcer la main aux gens, souligne Saverio Ciavarella. Tout comme moi, Joël n’a pas de carte de parti. Il a voulu s’engager sur la durée, donc au moins jusqu’en fin de législature, puisqu’il nous a dit qu’à 62 ans, il ne représentait tout de même pas l’avenir. Pour la suite, on verra."

Même si Joël Pleyiers a été en procès contre la commune par rapport à ses émoluments, il ne revient pas dans le circuit avec une volonté de revanche.